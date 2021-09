Bier voor Barre Mannen (en vrouwen) straks uit eigen nieuwe streekbrouwerij

Het brouwen is een uit de hand gelopen grap, die inmiddels serieuze vormen heeft aangenomen, vertelt Ad Zwinkels. ,,Een jaar of drie geleden zijn we thuis met een brouwpakketje begonnen. Op een gegeven moment begonnen we het aardig in de vingers te krijgen. Het lukte ons om in mijn schuur een biertje te maken dat goed in de smaak valt bij familieleden en vrienden. Iedereen is enthousiast. Zo ontstond het idee om het grootschaliger aan te pakken. Zeker toen het ons lukte om bij elk brouwsel hetzelfde bier met dezelfde smaak te krijgen.”