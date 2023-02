Bij de knippende Ridder van Monster had je tot je veertiende niets te vertellen

voetbal totaal Vier goals FC Skillz-spits, escape Westlandia en verlies DSO bij ex-profs: lees alles over het amateur­voet­bal

Hoewel er slechts een bescheiden programma met inhaalwedstrijden en duels in de districtsbeker was, gebeurde er dit weekend genoeg in het amateurvoetbal. Zo kwam vierdedivionist Westlandia in de beker goed weg tegen een tweedeklasser, was DSO kansloos tegen een aantal ex-profs en kreeg een speler van HVC’10 naar eigen zeggen onterecht rood wegens ‘slaan’. Wat gebeurde er nog meer op de velden in de regio? Met dit overzicht ben je helemaal bij.