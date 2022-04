Bij deze strandtent kwam het personeel zelf ‘aanwaaien’

Vogelaer neemt geplaagd Green Well Westland over: tuinders weer voorzien van aardwarmte

Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk neemt Green Well Westland in Honselersdijk over en heeft daardoor voldoende afnemers van aardwarmte om een tweede aardwarmte-installatie te kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant zijn de aandeelhouders en afnemers van Green Well Westland door deze overname weer gegarandeerd van de levering van aardwarmte voor hun tuinbouwbedrijven.

11 april