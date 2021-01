Bij het pakketpunt van Michel loopt het storm sinds corona: ‘Heel leuk om buurtgenoten zo te leren kennen’

Door de coronacrisis worden er veel meer pakketjes besteld én verzonden. Dat zal jij aan je eigen voordeur goed merken.

,,Bij de start van het punt in november 2019 verwerkten we zo’n tien pakketten per dag. Het loopt storm sinds corona. Nu zijn dat er zo’n dertig tot zestig per dag. Het is extra druk omdat veel punten tot en met 19 januari zijn gesloten. Mensen moeten toch hun pakketjes ophalen en weer terugsturen.”