‘Bij mij is de koe zoals-ie is bedoeld’

Hij kon goed leren op school. Hij rolde soepel door het vwo. Die zal dus wel naar de landbouwuniversiteit in Wageningen gaan, dachten zijn klasgenoten. Want dat Roel een zwak had voor de agrarische sector was wel duidelijk. Maar in plaats daarvan ging hij naar Dronten, naar het hbo. ,,Ik wilde niet theoretiseren over de landbouw. Ik wilde met mijn poten in de klei staan. Mijn droom was om boer te worden.’’



Zelf groeide hij op in Maasland. In een dorp dus. Maar in het weekend en in de vakanties was hij altijd al ‘hier’ aan de Oostgaag te vinden, op wat toen nog de boerderij van zijn opa was. ,,In 2002 is mijn opa ermee gestopt. Hij was op. Niemand in de familie had zin om het van hem over te nemen. Ik snap dat wel. Als je je ouders alleen maar ziet werken en nooit eens zelfs maar naar het strand ziet gaan, dan denk je niet: dat wil ik ook.’’