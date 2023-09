Bijeenkomst over verkeersdrukte in Wateringen: ‘Doorstroming is rampzalig’

de kwestie Zijn de vlaggen langs de Hofvijver solidair of ongewenst? Dit vinden onze lezers

Moet de gemeente Den Haag neutraal zijn langs de Hofvijver of is het een geschikte locatie om solidariteit en steun te uiten? Bijvoorbeeld door vlaggen met steun voor Oekraïne of de lhbti-gemeenschap daar op te hangen. Wij vroegen het onze lezers in de wekelijkse Kwestie. ,,Gemeente, ga door. Als Hagenaar en binnenstadbewoner ben ik er trots op.’’