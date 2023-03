Bijna duizend kinderen op de spinningsfiets tijdens de Wielepetcross

Met de tweede derbyzege heeft VELO de hegemonie van Quintus nu echt doorbroken: ‘Het leeft bij de fans’

De tijd dat de vrouwen van Quintus in het Westlandse handbal de dienst uit maakten is definitief voorbij. Met de promotie van VELO naar de eredivisie is de hegemonie doorbroken. Zaterdag won (24-22) de club uit Wateringen ook de tweede derby van dit seizoen, met keeper Femke Erkens (22) opnieuw in de hoofdrol.