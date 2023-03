Bijna niemand kan de perfecte druiventros nog plukken: ‘Ambacht sterft uit’

Wethouder kan bewoners in ijskoude flats niet helpen: ‘Woonbron voldoet aan bouwregels’

De gemeente Delft gaat niet bemiddelen in het conflict tussen bewoners en woningbouwcorporatie Woonbron over de haperende blokverwarming in flats aan het Oostblok, Waterblok en Stille Putten. Volgens verantwoordelijk wethouder Karin Schrederhof (PvdA, Wonen) voldoet de verwarming aan de bouwregels en is ingrijpen door de gemeente daarom niet aan de orde.