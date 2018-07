'Bijzonder om te zien wat er komt kijken bij beveiliging van Westlands strand'

Bijzondere orgelmis op sterfdag­con­cert Bach

15:07 Het traditionele sterfdagconcert van Johann Sebastian Bach, die 268 jaar geleden op 28 juli overleed, wordt zaterdag voor de 45ste keer gehouden in de Oude Kerk in Naaldwijk. Het is een unieke traditie, want alleen in enkele Duitse steden waar Bach heeft geleefd, wordt nog ieder jaar zijn sterfdag muzikaal herdacht.