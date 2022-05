Bijzonder winkeltje in Lunchroom Bijzonder: ‘Soms loopt het storm’

Toen door corona de lunchroom moest sluiten heeft bedrijfsleider Miranda van Roon van Bijzonder een alternatief bedacht. Er werd een organisatie voor dagbesteding opgericht waarvan de lunchroom een onderdeel is geworden. De dagopvang werd een zelfstandige organisatie die nauwe banden onderhoudt met andere organisaties. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben nu dus een extra keuze. Vaak komen mensen vanuit de Herman Broereschool stage lopen bij Bijzonder en vaak bevalt dat zó goed dat ze meteen blijven. Naast de horeca was er in die nieuwe opzet ook een werkplek nodig voor de mensen in dagbesteding. Dat werd het Atelier.