Bijzondere plaquette James de Fremery uit Amerika naar Westland: ‘Verstopt tussen wildwest-spullen’

Bijzondere lezing over Joodse begraaf­plaats en Joodse geschiede­nis van Westland

Naaldwijk is een bijzondere begraafplaats rijk: een Joodse. Deze begraafplaats wordt in stand gehouden door de stichting Joods Westland, die ook als doel heeft het Joodse erfgoed te bevorderen. Harry Groenewegen van Joods Westland geeft donderdag een lezing in de bibliotheek van Naaldwijk over deze begraafplaats en de Joodse geschiedenis van Westland.

14 november