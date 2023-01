Biljartvereniging The Old Counters heeft eindelijk een nieuw onderkomen: ‘Dit is écht een lot uit de loterij’

Onderzoek naar vuurwerk­bom in Vogelbuurt in Honselers­dijk tijdens jaarwisse­ling

De politie werd tijdens de jaarwisseling bekogeld met zwaar vuurwerk in de Vogelbuurt in Honselersdijk toen ze probeerde te voorkomen dat er midden op de weg een grote hoeveelheid brandbaar materiaal werd aangestoken. Er was zelfs sprake van een vuurwerkbom, zo laat de politie nu weten. Daarom worden getuigen gezocht en mensen die mogelijk informatie over de dader hebben.

9 januari