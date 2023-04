Binnen 24 uur twee vrachtwagens van de weg op exact dezelfde plek

Maar liefst 28 verkeers­bor­den nodig voor 3,5 uur Koningsdag in De Lier: ‘Slaan we niet een beetje door?’

In voorgaande jaren waren vier verkeersborden genoeg om op Koningsdag de aubade op het Rankplein, de eendjesrace in de Lee en de rommelmarkt in de Hoofdstraat in De Lier in goede banen te leiden, maar dit jaar zijn er maar liefst zeven keer zo veel nodig. Raadslid Cor van der Mark van het CDA heeft aan het gemeentebestuur gevraagd of dat nou niet een beetje veel is.