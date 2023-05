Binnen korte tijd twee aanrijdingen op hetzelfde plein, auto op z’n kop en botsing bij invoegen

Caravanbe­zit­ters zijn wanhopig door gebrek aan stallings­ruim­te

Een caravan kopen? Wie in het Westland met een dergelijk plan rondloopt, kan zich maar beter twee keer bedenken. In de gemeente bestaat een schreeuwend tekort aan stallingsplaatsen. Diverse bedrijven zijn gestopt met deze service. Het tekort is zo groot, dat het voor caravanbezitters zelfs niet meer mogelijk is een plekje op de wachtlijst te krijgen.