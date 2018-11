‘Biologische klok? Die hebben we niet meer’

Soms komt Liza van Antwerpen (25) thuis terwijl het wake-up light van haar man John al langzaam oplicht. Ze komt dan net terug van een controle of een bevalling en hoopt nog een paar uurtjes slaap te pakken, zolang de telefoon dat toelaat.



,,Gelukkig val ik heel makkelijk in slaap, ook al is dat wat lastiger als ik koud ben geworden omdat ik buiten ben geweest. Dan gaat het moeilijker. Dat wordt straks in de winter wel weer een ding. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet meer ga liggen piekeren als ik de slaap niet kan vatten. Dan lig ik maar gewoon lekker in mijn bed, meestal tot de telefoon weer gaat.’’



De Westlandse heeft een beroep dat veel mensen tot de verbeelding spreekt. Iedereen die een kind heeft gekregen heeft ermee te maken gekregen: de verloskundige. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn verloskundigen bereikbaar. Ze nemen op de meest onmogelijke uren de telefoon op en komen als het nodig is gewoon bij je langs.