‘Bisoksueel’ Evelien uit Monster bereidt zich voor op de ‘battles’ van The Voice of Holland

,,Ik had nooit verwacht dat ik door de audities heen zou komen”, vertelt Evelien vanaf de bank in haar ouderlijk huis. Ze woont hier met haar moeder, vader en zus en lange tijd was de woning het enige decor waarin ze zong. ,,Ik durfde nooit voor anderen te zingen.” Ze werd vooral in kleinere settings zenuwachtig en hield het daarom bij het meezingen met Glee (muzikale tv-serie) op haar kamer.



In de eerste klas van de middelbare school begon ze ook buiten haar slaapkamer te zingen. Tijdens de muziekles zong ze een solo en dat ging zo goed dat ze besloot mee te doen aan de Sweelincklaan Parade, een festival van ISW Sweelincklaan in ’s-Gravenzande.



,,Het optreden tijdens de Parade heeft me deels over mijn angst heen geholpen”, vertelt ze. Het blijft spannend, maar het gaat nu beter qua zenuwen.” Zo goed zelfs, dat Evelien dit jaar besloot zich op te geven voor talentenjacht The voice of Holland.



Het leidde tot de ‘blind audition’ die op 2 november werd uitgezonden. ,,Iedereen zegt dat ik er zo relaxt uit zie als ik zing, maar van binnen tril ik op zulke momenten als een gek. Tegelijkertijd word ik heel druk en vrolijk.”