Blauwkonters drukt kosten voor carnaval in De Veiling: ‘Wij nemen zelf zaken voor onze rekening’

Carnaval in Poeldijk gered: gemeente schrapt deel van kosten voor Blauwkon­ters

Het carnaval in Poeldijk is gered. Carnavalsvereniging de Blauwkonters was zich rot geschrokken van de fors verhoogde tarieven voor de huur van de Veiling in Poeldijk, maar na gesprekken met de gemeente Westland is een deel van de kosten nu geschrapt. Daardoor kan het feest toch doorgaan.

5 februari