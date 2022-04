Blijft Ben op het pluche plakken bij een andere partij of kiest de nieuwe coalitie voor nieuwe wethouders?

Ben van der Stee (LPF) is behoorlijk teleurgesteld in het besluit van zijn fractie om niet verder te praten met Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland en de VVD over een nieuw te vormen coalitie. Hij beraadt zich op zijn toekomst, zo zei hij dinsdag in deze krant. Of hij een belletje kan verwachten om op het pluche te blijven zitten, wil Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig nog niet zeggen. Duijsens heeft als winnaar van de verkiezingen nu de leiding in het proces om te komen tot een nieuwe coalitie.