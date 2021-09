Blijven of vluchten? Kamela Sarwar geeft tips aan nieuwkomers: ‘Afghaanse vrouwen hebben ons nodig’

Appartemen­ten in Nieuwe Kerk Heenweg gaan in december in de verhuur: ‘Alles loopt volgens planning’

20 september Wie zijn of haar zinnen heeft gezet op één van de acht appartementen in de Nieuwe Kerk in Heenweg moet nog een paar maanden geduld hebben. In december gaan ze in de verhuur. De gelukkigen kunnen er dan in april intrekken. ,,We liggen goed op schema.”