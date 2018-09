Bloed kruipt toch waar het niet gaan kan

Dylan van Leeuwen (21) uit Naaldwijk won onlangs de nationale voorronde voor de International Young Butchers’ Competition. Samen met Josja Haagsma - een jonge slager uit Friesland - zal Dylan volgend jaar mei ons land in Frankfurt vertegenwoordigen. Een bijzondere prestatie voor een jongeman die vorig jaar nog fysiotherapie studeerde.



Toen Dylan van Leeuwen voor de tweede maal gezakt was voor het vwo aan het Westlandse ISW had hij het helemaal gehad. ,,Ik besloot van school te gaan, een jaar bij mijn vader in de zaak te werken en ondertussen mijn havopapieren te halen waarmee ik fysiotherapie in Rotterdam kon gaan studeren.’’



Dylans vader Paul (55), heeft een grote slagerij aan de Rembrandtstraat in Naaldwijk en kon een paar extra handen goed gebruiken. in de winkel. Niet achter het hakblok. Dat had geen zin, want Dylan wilde niet in spieren snijden maar er in kneden.



,,Als je kan doorleren moet je dat doen. Want slager zijn is heel hard werken’’, was het motto van Dylans vader tijdens de opvoeding. Zijn moeder vond dat hij moest doen wat hij leuk vond. Als dat fysiotherapie was, dan was dat prima. Ook al was er dan geen opvolging voor de slagerij die, op drie jaar na, een eeuw in de familie is. Ze merkte echter dat student Dylan wel steeds stiller werd. Op een zondagmorgen, vier weken na het begin van zijn studie, kwam het hoge woord er uit en verraste Dylan iedereen met een rustig maar duidelijk uitgesproken: ,,Ik wil slager worden.’’