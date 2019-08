Bloemist Knijnenburg is furieus over keuze gemeente: 'Waarom Polen middenin een woonwijk?'

De zomer van Burenruzie tijdens verjaardag in de zomer van 1998

15:44 De grens tussen vreugde en woede is zelden kleiner geweest dan in de zomer van 1998 in de Haagse regio. In de stad hingen slingers voor het 750-jarig bestaan, over de grens in Leidschendam stonden protestborden: ‘Samenwerken ja, annexatie nee’. Deze week in de rubriek De Zomer Van het jaar 1998.