Blues aan Zee gaat landinwaarts: Original Strikes in ’t Teejater tijdens Westland Reünie

Blues aan Zee wordt normaal gesproken gehouden in De Noviteit in Monster, maar het bluesfestijn trekt tijdens de feestweek Westland Reünie een stukje landinwaarts naar Naaldwijk. En dit keer niet in de spiegeltent op het Van Tijnplein, want daar is dit jaar geen plek voor, maar in discotheek ’t Teejater in Naaldwijk.