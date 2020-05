Bob Schinkel is het zat en opent zijn sportschool: ‘Als ik deuren niet open, sluit de bank ze blijvend’

Zwemmen mag weer, maar in Wateringen kwam die mededeling iets te vroeg

14 mei Gideon van der Kaaij van Optisport is een blij man. De Hoge Bomen in Naaldwijk, Maesemunde in ’s-Gravenzande en het Optisport Vreeloo Sportcentrum in De Lier zijn sinds maandag weer open. In de drie zwembaden gelden een aangepast schema en speciale regels.