Boegbeeld Nico Baars vertrekt bij De Naald

,,Het is een prachtige, nieuwe uitdaging waar ik enorm veel zin in heb”, zegt Nico Baars, die op 1 juli aan zijn nieuwe baan in de Betuwe begint. ,,Voor mij is het verheugend nieuws dat ik deze functie mag gaan uitvoeren. Ik denk dat dit ook goed is voor De Naald. Een frisse wind is na al die jaren zeker goed. Maar ik wind er geen doekjes om: het theater ga ik met pijn in mijn maag en pijn in mijn hart verlaten. De staf waarmee ik werk is geweldig en dat geldt ook voor het publiek. Ik ga dat zeker missen.”