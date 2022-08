Boek genootschap over Westlanders die sneuvelden in Nederlands-Indië

Duizenden soldaten gingen naar De Oost, onder wie honderden Westlandse jongeren. Het effect op het thuisfront was ongekend, zo staat uitvoerig beschreven in het historisch jaarboek 2022 van het Genootschap Oud-Westland. Het is een van de zeven verhalen in de 35ste editie die officieel wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst zaterdag 3 september om 15.30 uur in de Lierse Domkerk.