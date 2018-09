Boek over motorlegende Jack Middelburg valt slecht bij weduwe

Vraag een Westlander of motorliefhebber die de jaren 70 en 80 heeft meegemaakt iets over Jack Middelburg en je wordt overspoeld met verhalen. De doodgewone jongen, die doordeweeks glaszetter was in de kassenbouw, nam in het weekeinde graag risico's op het motorcircuit. Met veel valpartijen tot gevolg. Maar hij werd misschien juist wel vanwege zijn karakter en afkomst een publiekslieveling. Uiteindelijk won hij, inmiddels vanwege zijn rijstijl Jumping Jack genoemd, onder meer de Britse Grand Prix, maar moest de liefde voor de sport met zijn leven bekopen. Op het circuit van Tolbert crashte hij op 1 april 1984 en overleed enkele dagen later.



Dat over zijn leven nu een theatervoorstelling wordt gemaakt en een boek met herinneringen is verschenen, is dus niet zo heel gek. Maar voor zijn weduwe Petra brengt het veel nare herinneringen boven. De trauma's van zijn overlijden komen weer boven en ook haar privéleven met Jack komt aan bod in het boek.



Het boek komt uit de koker van theaterbureau Buog, dat in opdracht van de provincie Drenthe onderzoek deden naar een voorstelling die de TT in Assen weer in de spotlights moest zetten. In eerste instantie was het de bedoeling dat het een soort rockfestival werd over de 'grote drie', te weten: Jack Middelburg, Boet van Dulmen en Wil Hartog. Maar uiteindelijk bleek dat Jacks verhaal zich het beste leende voor een musical. Gedeputeerde staten besloten 250.000 euro in de musical te steken, die is bedoeld om meer toerisme naar de provincie te trekken.