Boekestijn Administratiekantoor is met nieuwe kantoor in De Lier klaar voor de toekomst

World Horti Centrum slaat vleugels uit in het welvarende Koerdistan

Het World Horti Center gaat de grenzen over. Komende maand opent het kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector een vestiging in Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan. Deze federaal erkende autonome regio geldt als het welvarendste deel van Irak. In Erbil wonen een miljoen mensen.

31 augustus