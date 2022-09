Boele & Van Eesteren en Arcade gaan samen bouwen op locatie van Wittebrug: ‘Verkopen niet aan COA’

De Jong Verpakkin­gen komt in Finse handen: meer dan 1 miljard euro gemoeid met overname

De Jong Verpakkingen in De Lier, die momenteel druk bezig is met de bouw van een nieuw pand langs de Burgemeester Elsenweg, komt in Finse handen. Het bedrijf Stora Enso heeft de overname van de producent van golfkarton aangekondigd. Met de overname is een bedrag van meer dan een miljard euro (1.020 miljoen) gemoeid.

9 september