Boer of hufter?

Column Vrijwilli­gers, wees er zuinig op!

Toen ik in dienst trad van de Nationale Vereniging de Zonnebloem drukte de toenmalige directeur, Johan G. Klaassen, me op het hart dat het een voorrecht was om met vrijwilligers te mogen werken. ‘Je gaat met goud werken’ waren zijn letterlijke woorden. Er volgde een gloedvol betoog en je wist dat je heel wat uit te leggen had bij baas Klaas als vrijwilligers over je klaagden.