'Boer Zoekt Hulp is ook hard werken'

Welke werkzaamheden moeten de bezoekers verrichten?

,,Als de zon nog niet op is, begint de dag van een boer al. Tussen 05.00 uur en 05.30 uur worden de bezoekers verwacht om de boer te helpen met melken. Daarna moeten de koeien, kalfjes en andere dieren worden gevoerd en de stallen worden schoongemaakt. De minder vroege vogels kunnen in de middag vanaf 16.00 uur de boer komen helpen.''



Wat kost het?

,,Deelnemen kost 7.50 euro per persoon en dat is inclusief ontbijt of avondeten.''



Hoe kunnen belangstellenden zich aanmelden?

,,Via de website kunnen mensen zich aanmelden. Dan delen wij ze in bij één van de acht boerderijen in Midden-Delfland die deelnemen, maar vol is vol.''