Boerderij de Vlietwoning krijgt enorme donatie van De Westlandse Druif: 260.000 euro

Over een paar jaar weet niemand meer hoe je druiven moet krenten en misschien is dat wel helemaal niet erg

Met het stoppen van de laatste commerciële Westlandse druiventeler Nieuw Tuinzight, in Den Hoorn, komt ook het einde in zicht voor een al uitstervend ras: de krenters. Nog maar een paar mensen hebben dat ambacht in de vingers. ‘Dit is ook mijn laatste jaar’.

8 juni