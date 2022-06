Boeregoed viert tiende verjaardag met streekmarkt in de Buurtkas

Poolse vrouw zou haar vriend met voorbedachten rade hebben gedood in tuinderswo­ning

Geen noodweer, maar moord. Dat is de verdenking tegen de 22-jarige Poolse die op 17 februari op klaarlichte dag bij een ruzie haar 27-jarige partner doodstak in een oude tuinderswoning in Honselersdijk. Zij zou dit met voorbedachte rade hebben gedaan. Het drama aan een verscholen laantje tussen de kassen zorgde destijds voor grote beroering in de gemeenschap van arbeidsmigranten.

1 juni