Boeren en tuinders zuchten onder de droogte: ‘Het mag nu best een lekker potje gaan regenen’

De beste raad is voorraad, luidt een bekend gezegde in het Westland. Tuinder Marcel van der Lugt heeft deze wijsheid met verve in de praktijk gebracht. Het ruim honderd jaar oude familiebedrijf Lugt Lisianthus in Monster beschikt over enorme watersilo’s, die in tijden van overvloedige regen tot de nok toe worden gevuld. ,,Ook wij kampen al langere tijd met droogte. En vanwege de warmte gebruiken we veel water. Toch zijn onze reservoirs nog voor de helft gevuld. Dat danken we aan de grote opslagcapaciteit.”