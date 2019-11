Boerenzoon Tjerk (16) vangt wéér een zeldzame witte albinomol

Mollenvanger Tjerk Dijkshoorn (16) uit de Duifpolder in Maasland heeft er weer één: een zeldzame witte albinomol. Begin dit jaar trof hij ook al een wit gravertje aan in een van zijn vele klemmen in de weilanden. Deze keer is het diertje wél naar museum Naturalis in Leiden gegaan.

Tjerk Dijkshoorn woont op een boerderij in de Maaslandse Duifpolder, samen met zijn ouders. De tiener, die nu nog op het Stanislas College in Delft zit maar volgend schooljaar gaat studeren op de landbouwschool in Breda, nam het mollenvangen een jaar geleden over van zijn opa.

Lees ook Play PREMIUM Tjerk Dijkshoorn (15) vangt zeldzame witte mol Lees meer

Die heeft veertig jaar lang het boerenbedrijf gerund, maar 'vergat wel eens een klemmetje'. ,,Dat is een beetje de leeftijd, hè", zei Tjerk eerder. ,,De klemmen staan overal en het is ook best veel lopen. Ik heb het daarom van hem overgenomen."

Buren

Trouw gaat Tjerk Dijkshoorn nu dus de vele mollenklemmen af in de Maaslandse weilanden, een uitgestrekt gebied. Alleen het land van de familie Dijkshoorn is al 55 hectare groot. ,,Maar deze mol zat niet in het weiland, ik vond hem bij de buren in de tuin", zegt Tjerk lachend. De jonge Maaslander was enorm verbaasd dat hij in korte tijd een tweede witte mol aantrof. ,,Mollen zijn voorlopig nog geen uitstervende soort, maar een witte blijft uniek", zegt hij.

Hij nam contact op met Naturalis en medewerkers kwamen de witte albinomol maar wat graag ophalen. ,,Ze hebben er al zes jaar geen witte mol meer gehad", weet de boerenzoon. ,,Ze gaan nu onderzoeken hoe het komt dat die mol wit kan zijn en gaan hem daarna opzetten. Dan komt-ie voor eeuwig bij Naturalis te staan, met mijn naam erbij."

Bekijk hieronder de video die begin dit jaar is opgenomen toen Tjerk voor de eerste keer een witte mol ving.