Boezembreiers stoppen tijd en liefde in de borst: Het maken is passen en meten

Een Amerikaanse vroeg, na een mastectomie (borstamputatie) een vriendin om een borstprothese te maken. Geen silicone exemplaar maar eentje van gebreid katoen. De vriendin ging aan de slag en breide een borst die een wereldhit werd. Want de Amerikaanse bleek niet de enige te zijn die, al dan niet om medische redenen, geen baat vond bij een uitwendige siliconenprothese in haar bh.



Hoewel veel vrouwen blij zijn met de klassieke prothese is er ook een flinke groep vrouwen die na een mastectomie of borstsparende operatie liever geen siliconen op hun huid dragen. Siliconen ademen immers niet en zijn best zwaar. De stichting Knitted Knockers die door de Amerikaanse werd opgericht, maakt nu wereldwijd borsten van gebreid katoen voor vrouwen die graag een handgemaakte, zachte en lichtgewicht borst in hun bh stoppen.



Inloophuis Carma aan de Dijkweg in Naaldwijk is een officieel uitgiftepunt van Knitted Knockers. Er wordt ook gebreid. Iedere laatste donderdagmiddag van de maand komen hier vrouwen samen om met elkaar protheses te breien. ,,Dat doen we in alle kleuren’’, zegt Ineke Borsboom (65) uit Monster die de technische leiding van de breioperatie heeft. Vele Westlandse en Haagse vrouwen heeft ze met haar breiteam kunnen helpen. ,,Geen vrouwenborst is het zelfde’’, weet ze ondertussen. ,,Het maken van een katoenen prothese is passen en meten.’’



Ze laat een schema zien met aanwijzingen voor het aantal steken per cupmaat. Maar het schema is slechts een ruwe vingerwijzing. Bij de ene borst moeten er steken bij, bij de andere af.