Bollenhandelaar Piet Onings (96) overleden

Medeoprichter Piet Onings (96) van het succesvolle tuinbouwbedrijf Onings Holland Flowerbulbs is maandag na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt. Samen met zijn broer Henk (overleden in 2003) vormde hij de tweede generatie van het familiebedrijf, dat in 1935 van start ging als P.F. Onings bloembollenbedrijf.

Piet was de oudste van een gezin van 13 kinderen. Na de Tweede Wereldoorlog vervulde hij zijn dienstplicht in Nederlands-Indië, waarna hij in de jaren vijftig bij het familiebedrijf in dienst trad. Samen met zijn broer zette hij in eerste instantie de handel in bollen, knollen en zaden voort van zijn vader. Dit vormde de basis van het huidige bedrijf.

In de jaren zestig verlegden de broers de koers. Zij begonnen met de import van leliebollen uit Japan en groeide het bedrijf gestaag uit. In de jaren 80 en 90 legde Onings Holland zich steeds meer toe op de export, dankzij de opkomst van nieuwe sterke rassen die in Nederland veredeld en geteeld zijn. Dit zorgde in die periode voor een sterke groei in de leliehandel. Onings is inmiddels uitgegroeid tot marktleider in de handel van leliebollen, een van de meest populaire bloemen ter wereld.

Piet en Henk droegen het bedrijf dertig jaar geleden over aan de derde generatie. Na zijn terugtreden bleef Piet zich op enige afstand graag bezighouden met de zaak en de bollen. Hij kweekte bloemen in zijn hobbykas, maakte bollenpakketten en was nooit te beroerd om een zakenrelatie van het bedrijf van Schiphol te halen of er naar te brengen. Tot kort voor zijn overlijden bleef Piet regelmatig langskomen voor een kort praatje. Tot zijn genoegen maakte hij zelfs de intrede van de vierde generatie Onings in het bedrijf mee.

Piet Onings laat een vrouw, 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen achter.

