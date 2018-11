‘Bommenbouwer’ (16) aangehouden na vondst illegaal vuurwerk

Niet alleen in Honselersdijk was het raak. In woningen in Naaldwijk, Monster, Maasdijk vonden agenten cobra’s, nitraten, mortieren, rookbommen en strijkers.



De politie heeft al het vuurwerk in beslag genomen. Een fors aantal verdachten wordt nog op het bureau uitgenodigd voor verhoor en zal naar verwachting een proces-verbaal krijgen.



In totaal heeft de politie tijdens de controle, op 23 adressen in de regio, 175 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Op verschillende adressen zijn vier verdachten aangehouden. Bij twee adressen kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om de aangetroffen explosieven mee te nemen.