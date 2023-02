Bonden en bloemenveiling verwachten snel witte rook over nieuwe cao: ‘Het is mierenneuken op een postzegel’

Heenweg krijgt er een kwart meer huizen bij: ‘Eindelijk, dit zat al heel lang in de pijplijn’

Heenweg, dat nu 283 huizen en zo’n 650 inwoners telt, krijgt er vanaf deze zomer ineens 76 woningen bij en groeit daarmee met maar liefst een kwart. Ook komt er tussen de woonwijk en een glastuinbouwbedrijf een groene bufferzone waar bewoners in alle rust kunnen wandelen of hun hond uitlaten. ,,Eindelijk, dit zat al héél lang in de pijplijn.”