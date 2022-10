Bospolder Brouwerij komt met Bockpolder, een nieuw Westlands bockbier: ‘Elk najaar weer terug’

Boswachter Fred Spreen trapt ‘groene’ Kinderboe­ken­week af en leest uit De Blaadjes­dief

In het dagelijks leven is Fred Spreen boswachter in Westland en omstreken, maar woensdagmiddag duikt hij een uurtje in de boeken in plaats van tussen de bomen. In het kader van de Kinderboekenweek, dat dit jaar Gi-Ga-Groen als thema heeft, leest de boswachter vanaf 14.30 uur in de bibliotheek van Loosduinen voor uit het boek De Blaadjesdief.

