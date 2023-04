Bospolder Brouwerij komt met nieuw bier: Poldergoud

Minder leden bloemenvei­ling FloraHol­land in Nederland, maar aantal in buitenland neemt toe

De gevreesde grote kaalslag van siertelers die het door de torenhoge energieprijzen niet meer kunnen bolwerken is gelukkig achterwege gebleven, maar bloemenveiling Royal FloraHolland heeft vorig jaar wel een aantal leden van het toneel zien verdwijnen. Bloemenkwekers die in totaal goed zijn voor zo’n 200 miljoen euro aan omzet zijn ermee gestopt. Aan de andere kant neemt het aantal leden van de bloemenveiling in het buitenland juist toe.