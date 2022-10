Boswachter Fred Spreen trapt ‘groene’ Kinderboekenweek af en leest uit De Blaadjesdief

In het dagelijks leven is Fred Spreen boswachter in Westland en omstreken, maar woensdagmiddag duikt hij een uurtje in de boeken in plaats van tussen de bomen. In het kader van de Kinderboekenweek, dat dit jaar Gi-Ga-Groen als thema heeft, leest de boswachter vanaf 14.30 uur in de bibliotheek van Loosduinen voor uit het boek De Blaadjesdief .

‘In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin: de natuur is overal om ons heen’, aldus de Bibliotheek Den Haag, die blij is dat er woensdagmiddag een ‘Groene Voorlezer’ te gast is in de bibliotheek van Loosduinen.

Boswachter Fred Spreen is dagelijks werkzaam in duingebied Zuid-Hollands Duin, vlakbij de bibliotheek. Hij leest voor uit De Blaadjesdief en vertelt de kinderen daarbij alles over zijn werk als boswachter. Daarna mogen alle kids gaan knutselen.

Beroep van boswachter

Diverse medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap lezen de komende weken voor op scholen in de hele provincie, aldus een woordvoerster. ,,Een mooie gelegenheid om onze liefde voor de Zuid-Hollandse natuur te delen met de allerjongste inwoners en kinderen iets meer te vertellen over het bijzondere beroep van boswachter”, zegt ze. ,,In Den Haag trappen we de Kinderboekenweek af in samenwerking met Natuur- en Milieueducatie Den Haag en de Bibliotheek Loosduinen.”

Het voorlezen en knutselen is bedoeld voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar en duurt woensdag van 14.30 tot 15.30 uur. Een plekje reserveren kan per e-mail via loosduinen@bibliotheekdenhaag.nl, aan de balie in de bibliotheek of per telefoon (070-3537740).