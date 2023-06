Bouke Arends beschermheer van Avavieren: ‘Trots op weer zo’n mooi Westlands initiatief’

Dankzij Zuid-Afrikaanse wijn van Carmen krijgen duizenden kinderen te eten: ‘Prachtig’

Ze was twee keer ondernemer van het jaar in Zuid-Afrika en won dezelfde prijs die wijlen Nelson Mandela ook ooit kreeg uitgereikt. Nu is Carmen Stevens in Wateringen om de wijnen die ze zelf maakt en verkoopt te promoten. Niet voor zichzelf, maar voor de meer dan 25.000 kinderen die ze dagelijks van een maaltijd voorziet. En daar heeft de Rotary Club Wateringen, die zich eveneens sterk maakt voor kinderen in Zuid-Afrika, profijt van.