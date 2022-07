Bouw van 39 appartementen op locatie oude gemeentehuis Monster weer stap dichterbij

Dure Tijd Waarom ziet Zoetermeer er zo uit? Gratis tentoon­stel­ling over Jan Sterenberg in Club Entree

Altijd al eens willen weten waarom bepaalde delen van Zoetermeer er zo kenmerkend uitzien? In Club Entree is nu een tentoonstelling te zien over het werk van bedenker Jan Sterenberg.

6 juli