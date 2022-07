Bouw van 500 woningen in Westmade-Noord vertraagd door stikstofregels

Dat heeft de hoogste bestuursrechter woensdag in een tussenuitspraak bepaald. Het leidt in ieder geval tot vertraging. Want zolang er geen definitieve duidelijkheid is over de stikstofproblematiek in Westmade-Noord, kan de ontwikkelaar niet beginnen met de bouw van de woningen. De vertraging kan verder oplopen als de Raad van State over enkele maanden niet tevreden is over het aanvullende onderzoek en het bestemmingsplan om die reden vernietigt.