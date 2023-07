Bouw van Dierenopvangcentrum Westland eindelijk begonnen: ‘Ongelofelijk veel geduld moeten hebben’

Schilders van Lierse Amateur Kunste­naars krijgen eigen expositie

De schilders en andere creatievelingen die zijn aangesloten bij de Lierse Amateur Kunstenaars krijgen een eigen expositie. In wisselende tentoonstellingen kunnen ze hun werk laten zien in museum De Timmerwerf in De Lier. De kunstwerken zijn zeer divers. Iedere zaterdag krijgt een deelnemende kunstenaar de kans zijn of haar werk te tonen in de werkplaats.