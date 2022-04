Bouw woningen Prinsenlaan in Maasdijk begonnen

De voormalige locatie van kerkgebouw De Hoeksteen is in 2021 leeg gekomen door een fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Maasdijk. De huurwoningen worden gebouwd in opdracht van Wonen Midden Delfland, de overige zijn verkocht aan inwoners uit de regio.

Project De Hoeksteen is al gestart in 2018. Het is in nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden ontworpen. Belangrijk in het plan is dat de bestaande, markante kerktoren behouden blijft en geïntegreerd wordt in het nieuwe appartementengebouw. Ook de voormalige pastorie aan de Ruyterstraat blijft behouden en krijgt een woonfunctie.