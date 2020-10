Emile Roemer hield het niet droog toen hij zag hoe arbeidsmigranten wonen: ‘Nog één kans om het goed te doen’

Hekken kunnen bijna weg: nieuwe toestellen voor Wateringse speeltuin op komst

27 oktober De kinderen uit de wijk Vliettuinen in Wateringen kunnen binnenkort eindelijk weer spelen in de speeltuin aan het Singeldwarspad. Om de toestellen stonden al meer dan een jaar hekken omdat een buurtbewoner bezwaar had gemaakt. In november opent de nieuwe speeltuin.