Julian richtte Brink Outdoor op tijdens pandemie: ‘Stilzitten is geen optie, doorgaan tot het goed is’

Den Haag schakelt horrorpol­lers voor langere tijd uit: ‘Niet snel nog meer maatrege­len mogelijk’

De horrorpollers op de Escamplaan zijn weer naar beneden. De gemeente Den Haag heeft de beruchte paaltjes uitgeschakeld na alweer twee ongelukken in het nieuwe jaar. Het is nog niet bekend hoelang de palen nu in de grond blijven. ,,Het zal naar verwachting niet voor enkele dagen zijn, maar voor langere tijd”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

9 januari