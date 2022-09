‘Overal waar ik ben ter wereld, kom ik werk van Altisol tegen’

Made in westland Productie verplaat­sen van China naar Maasdijk? ‘Eigenlijk heel logisch!’

Het Westland is toonaangevend als het gaat om glastuinbouw en veel wordt hier dan ook ter plekke geproduceerd. Maar schermdoeken, gebruikt om het gewas in de kas tegen felle zon of kou te beschermen, werden altijd in het buitenland geproduceerd. De firma Ridder verplaatste juist de productie uit China naar het Westland, vertelt Johan van Erven.

29 juli