Provincie ziet niks in woningbouw bij FloraHolland: ‘Gebied behouden voor de glastuinbouw’

Toch miljoenen voor waterbas­sin dat niet voldoet? Westlands college wil op valreep fors investeren

Betaal je als belastingbetaler eerst miljoenen euro’s voor een waterberging, sta je bij de eerste de beste tropische regenbui alsnog met je kaplaarzen in je ondergelopen straat. Dat scenario schetsen bestuursleden van hoogheemraadschap Delfland en diverse raadsfracties in Westland. Het aftredende Westlandse college wil op de valreep fors investeren in een waterberging bij een ranch in Naaldwijk, ook al denken critici dat het weinig zoden aan de dijk zet.

13 april